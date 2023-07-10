Изначально предполагалось, что самолет вылетит в Томск в 14:10 (09:10 мск) в воскресенье — рейс совершается по этому маршруту раз в неделю. В настоящее время вылет запланирован на 14:00 (09:00 мск) понедельника.
В свою очередь пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщает, что рейс из Томска в Екатеринбург на том же самолете должен был состояться в воскресенье, однако он перенесен до момента прибытия судна из Улан-Удэ.
"10 июля объявлена задержка вновь назначенного к вылету авиарейса указанной авиакомпании в г. Екатеринбург продолжительностью более 5 часов. Выполнения рейса ожидают 88 пассажиров, из них 8 детей. Томской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса", — говорится в сообщении.