"В воскресенье по расписанию планировался вылет по маршруту Улан-Удэ — Томск авиакомпании Red Wings, но в связи с технической неисправностью борт не вылетел. Были попытки экипажа устранить неисправность, но они ни к чему не привели. Сегодня прибыли техники из Москвы, ведется работа по устранению неисправности. В том случае, если она будет устранена, борт вылетит в течение дня, если нет, то прибудет запасной борт, решение будет принимать авиакомпания", — сообщил гендиректор аэропорта Улан-Удэ "Байкал" Дмитрий Гармаев в своем телеграм-канале.

Изначально предполагалось, что самолет вылетит в Томск в 14:10 (09:10 мск) в воскресенье — рейс совершается по этому маршруту раз в неделю. В настоящее время вылет запланирован на 14:00 (09:00 мск) понедельника.

В свою очередь пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщает, что рейс из Томска в Екатеринбург на том же самолете должен был состояться в воскресенье, однако он перенесен до момента прибытия судна из Улан-Удэ.

"10 июля объявлена задержка вновь назначенного к вылету авиарейса указанной авиакомпании в г. Екатеринбург продолжительностью более 5 часов. Выполнения рейса ожидают 88 пассажиров, из них 8 детей. Томской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса", — говорится в сообщении.