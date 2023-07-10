"Турист был доставлен в больницу на обследование. Спасательная операция заняла около 10 часов. Как позже пояснил мужчина, он — профессиональный фотограф, и в воскресенье утром с другом приехал на скальник, чтобы сделать несколько снимков", — говорится в сообщении.

По словам мужчины, он забрался на вершину, его товарищ остался внизу. В какой-то момент он потерял равновесие и упал со скалы на камни. После удара о землю потерял сознание.

Мужчина упал с высоты примерно 10 м.

Прибывшие на место спасатели, медики и волонтеры привели пострадавшего в чувство и оказали первую помощь. Из-за ушибов и подозрения на перелом бедра сам он передвигаться не мог. На носилках по лесу спасатели несли его до оперативного автомобиля более четырех часов. Для безопасного пересечения водных преград сооружали перила.