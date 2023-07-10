Городской оперативный штаб, которым руководит глава Сочи Алексей Копайгородский, работает круглосуточно.

"Аварийно-спасательные формирования и коммунальные службы дежурят во всех районах курорта, в зонах подтопления идет откачка воды. Для ликвидации последствий ночью было задействовано 136 человек и 36 единиц техники", — отмечается в сообщении.

Дополнительно к ликвидации последствий непогоды привлечены 150 волонтеров, которые помогают местным жителям очищать дворы.

Ранее сообщалось, что залповые ливни затопили микрорайон Звездочка в Хостинском районе, автодороги в Адлерском районе и федеральную территорию "Сириус" в Сочи. Вода зашла в 192 дома. В пункты временного размещения эвакуированы 66 человек, из них 18 детей.