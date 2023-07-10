"Прямые рейсы национального перевозчика по данному маршруту выполняются впервые. Полеты "Аэрофлота" на берега Андаманского моря запланированы до 1 октября 2023 года", — сказано в сообщении.

Рейсы будут осуществляться два раза в неделю — по вторникам и воскресеньям — на самолете Boeing 777.

Кроме того, по информации Хабаровского аэропорта, продолжается выполнение чартерных программ полетов на Пхукет из Хабаровска авиакомпаниями Azur Air и Ikar.

Как сообщалось, международный аэропорт Хабаровск в первом полугодии 2023 года обслужил 981 тыс. пассажиров, что на 29% превысило показатель за аналогичный период 2022 года. На внутрироссийских маршрутах услугами аэропорта воспользовались 928 тыс. человек, на зарубежных — 53 тыс.