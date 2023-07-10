"Региональный ультрамарафон привлечет три сотни спортсменов из разных уголков Урала. Участники смогут не только пробежать десятки километров по пересеченной местности и посоревноваться за кубок "Природных парков", но и познакомиться с нашей горнозаводской культурой", — приводятся в сообщении слова главы Сысертского городского округа Дмитрия Нисковских.

Всего участникам мероприятия будут доступны четыре дистанции — на 57, 21, 13 и 2 километра.

Отмечается, что большая часть маршрута будет проходит по природному парку "Бажовские места",

"Забег пройдет через поселения, мимо которых расположилась тропа "Сысертская сотня": село Щелкун, деревня Космакова, поселок Верхняя Сысерть", — отметили в УК.

Проект туристической тропы "Сысертская сотня" в Свердловской области реализуется с зимы 2022 года. В мае прошлого года тропу преодолел чемпион России по велотуризму Павел Ибатуллин с победителем сверхмарафонов Tour De Ural Олегом Печеркиным за 13 часов. 15 июня всю тропу пешком и в одиночку прошел турист-любитель Вячеслав Морозов за три дня.