"Поезд № 306 Сухум — Москва и поезд № 480 Сухум — Санкт-Петербург были остановлены в пути. Пассажиры указанных поездов, планировавшие посадку на территории Республики Абхазия, будут доставлены автобусами до станции "Цандрипш", откуда проследуют до станций назначения по маршруту до Москвы и Санкт-Петербурга", — говорится в сообщении.

Отмечается, что время отправления специального поезда со станции Цандрипш — 8:00 мск.

10 июля поезда № 306 Москва — Сухум и № 479 Санкт-Петербург — Сухум будут следовать до станции "Цандрипш". Далее до места назначения пассажиры будут отправлены автотранспортом.

Кроме того, в связи со сложившейся ситуацией 9 июля отменен поезд "Ласточка" № 924 "Аэропорт Сочи — Гагра", 10 июля поезда №921, 922, 923, 924 между станциями "Гагра — Аэропорт Сочи".