"В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Купание запрещено. Сегодня, 9 июля и до конца суток 10.07 на участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем. На море шторм", — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, на время действия штормового предупреждения купание на пляжах запрещено. На пляжах города установлены красные флаги.

В сообщении также говорится, что все городские службы работают в усиленном режиме. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все необходимые меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды.



"Запрет будет снят как только изменяться погодные условия и стихнет шторм", — отмечается в сообщении.

В Хостинском районе Сочи в воскресенье обильные ливни затопили придомовую территорию. Кроме этого, по улице Ручей Видный потоком воды снесло около 10 машин. Всего в городе выпало около 80 мм осадков.