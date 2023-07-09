"В результате прохождения обильных осадков в Хостинском районе Сочи подтопило первый этажа многоквартирного 4-х этажного жилого дома по улице Кипарисовой, цокольный этаж дома улицы Шоссейная. Эвакуация людей не требуется", — говорится в сообщении.

Проводится откачка воды.

Кроме этого, по улице Ручей Видный потоком воды снесло около 10 машин.

"По предварительной информации погибших и пострадавших нет", — отмечается в сообщении.

В поселке Хоста работает городской оперативный штаб под руководством главы Сочи Алексея Копайгородского.

"Из подвалов домов производится откачка воды. Эвакуация жильцов и расселение не потребовалась. По улице Ручей Видный в районе дома №67 пострадал личный автотранспорт. Сейчас вода спала. Мониторинговые группы совершат обход, чтобы оценить ущерб", — сообщили в пресс-службе администрации города.

"В Сочи прошли залповые ливни. Выпало около 80 мм осадков. Жертв и пострадавших нет. Инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства не пострадала. Общественный транспорт работает в штатном режиме", — отмечается в сообщении.

Штормовое предупреждение о непогоде на всей территории Сочи продолжает действовать.

"Населению необходимо быть бдительными и соблюдать меры предосторожности. Основной удар стихии ожидается в ночь на понедельник", — отмечает пресс-служба.