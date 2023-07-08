"Очень тёплая погода на Урале — там развернулась жара в Свердловской, Челябинской и в Курганской областях. Там температура выше климатической нормы на 7-9 градусов. С 9 по 11 июля в этих регионах будет до плюс 36 — плюс 40", — сказал Вильфанд.

При этом, на севере Урала в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах будет постепенное понижение температуры на 4-7 градусов.

Высокая температура прогнозируется на юге западной Сибири, где будет от плюс 36 до плюс 37 градусов. В Новосибирской области установится жара до плюс 35.

Кроме того, повышение температуры будет в ряде регионов в районе Волги. В Приволжском федеральном округе прогнозируется повышение температуры на 4-8 градусов. При этом, в Саратовской и Оренбургской областях с 9 по 11 июля температура будет подниматься до плюс 40 градусов, что, как отметил Вильфанд, является опасной погодой, негативно влияющей на самочувствие граждан.

Говоря о пожарной опасности, Вильфанд сообщил, что чрезвычайный, пятый класс, в ближайшие дни будет на значительной территории Дальнего Востока — в Якутии и в Хабаровском крае. Также очаги пятого класса пожарной опасности будут на Урале.

Резкое изменение погоды, после продолжительной жары, произойдет в Магаданской области. Там, на смену 30-градусной жаре придут ночные заморозки до минус 3.

В Центральном федеральном округе также произойдет постепенное понижение температуры — в понедельник температура по сравнению с четвергом будет ниже на 8-10 градусов.