Как считают в объединении, из-за неготовности рынка к работе с системой ответственность за невнесение в нее данных для туроператоров по выездному туризму необходимо отложить на год по аналогии с тем, как это сделано для внутреннего и въездного туризма.

Как подчеркивается в письме за подписью президента РСТ Ильи Уманского, предложения союза стали результатом обсуждения проблем нормативно-правового регулирования системы и подключения к ней на рабочей встрече с участием туроператоров и турагентств, работающих в сфере внутреннего, въездного и выездного туризма.

В частности, с учетом того, что туроператор несет ответственность за корректность заполнения системы электронных путевок в виде исключения из Единого федерального реестра (ЕФРТ), но при этом подавляющую часть сведений он получает от турагента, РСТ предлагает предусмотреть в постановлении о правилах функционирования электронной путевки № 417 то обстоятельство, что туроператор вносит сведения в систему на основании информации, предоставленной ему турагентом.

Кроме того, как считают в РСТ, некоторые формулировки закона требуют уточнения. Так, в соответствии с федеральным законом от 13.06.2023 №252-ФЗ, если договор о реализации турпродукта заключен менее чем за 30 дней до начала оказания услуг, туроператор передает сведения о нем в систему электронных путевок не позднее, чем за 24 часа до начала оказания услуг. Если толковать это положение буквально, получается, что реализация горящего тура день в день будет нарушением закона, влекущим ответственность в виде исключения туроператора из ЕФРТ. РСТ предлагает внести в основной отраслевой закон ФЗ-132 изменения, которые позволят туроператорам вводить данные о путевке в течение всего периода до фактического начала оказания услуг туристу.

В РСТ также видят необходимость оптимизировать интерфейс и функционал системы электронной путевки, в особенности в том, что касается ручного ввода данных о реализованных турпродуктах. Кроме того, в системе электронных путевок отсутствует возможность подтверждения корректности интеграции с ней туроператоров: невозможно подтвердить, что регистрация и передача данных прошла успешно.

РСТ обращает внимание регулятора на то, что сейчас, когда осталось менее двух месяцев до запуска системы, электронная путевка не актуализирована к требованиям постановления правительства РФ от 18.03.2023 № 417 и ее готовность к эксплуатации в окончательном виде не тестировалась туроператорами.

«С учетом срока вступления в силу ответственности за нарушения в области заполнения системы электронных путевок в сфере выездного туризма – 1 сентября 2023 года, а также остающихся неразрешенных проблемных вопросов самой системы и ее нормативного регулирования, полагаем целесообразным отложить вступление в силу закона по аналогии с внутренним и въездным туризмом – до 1 сентября 2024 года», — говорится в письме.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила в Минэкономразвития РФ письмо с просьбой на год отложить введение системы "Электронная путевка" для туроператоров по выездному туризму из-за опасений по поводу стабильности рынка и сохранности персональных данных туристов после запуска системы.

"Электронная путевка" – система сбора данных, в которую туроператоры должны вводить подробные параметры каждого проданного турпакета и его стоимость. Закон о ее введении в России вступил в силу 1 сентября 2022 года. Туроператоры по выездному туризму с 1 сентября 2023 года должны будут передавать в единую информационную систему электронных путевок данные обо всех проданных турах за рубеж. Для турпакетов по России это требование отложено на год, до 1 сентября 2024 года.