"В настоящее время часть находившихся на отдыхе детей родители забрали домой, остальные в сопровождении представителей правоохранительных органов и Минобразования были доставлены в оздоровительный лагерь "Салют", где для них организовано проживание и питание", — говорится в сообщении.

Специалистами принимаются меры к недопущению новых заездов детей в несанкционированный лагерь, отметили в пресс-службе.

Нелегальный детский лагерь находился в деревне Соболево Федоровского сельского поселения, его организаторами были АНО "Центр народного образования" и собственник земельного участка.

Как отмечали в облправительстве, лагерь, в котором отдыхали дети из соседних регионов, работал без соответствующей лицензии и не был заявлен его организатором перед открытием на ведомственную приёмку и проверку безопасного пребывания там детей.

"Было выявлено, что дети находятся в ситуации, небезопасной для жизни и здоровья. Здание, в котором они находились, не оснащено автоматической пожарной сигнализацией, не соблюдаются иные требования пожарной безопасности. Кроме того, в свободном доступе на кухне были обнаружены антипсихотические препараты. В результате обследования объекта было принято решение, что дети там находиться не могут", — отметили в министерстве образования Тверской области.

После прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Выяснилось, что организатор незаконного лагеря в 2017 году уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. Тогда он был приговорен судом к 240 часам общественных работ.