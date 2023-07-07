"Планируется открыть новые модульные гостиницы и глэмпинги более чем на 500 мест размещения. Это позволит создать 85 новых рабочих мест", — говорится в сообщении.

Согласно решению министерства экономического развития РФ, средства федеральной поддержки будут направлены на реализацию трех проектов в Конаковском округе — "Зелёный остров", "Агротуристическое пространство Топорок", "Карачарово", а также проекта "Туристический центр активных видов отдыха "Спорт-Марафон Парк" в Пеновском округе.

"Мы видим большой спрос на отдых в Центральной России, в Верхневолжье. Важно максимально воспользоваться новыми возможностями, чтобы обеспечить модернизацию туристской инфраструктуры, создание конкурентных объектов в нашем регионе", — приводятся в сообщении слова Рудени.

По информации пресс-службы, сейчас Верхневолжье предлагает туристам более 300 вариантов размещения, включая отели, кемпинги и глэмпинги. В частности, три новых объекта при поддержке федерального бюджета были созданы в 2022 году.

Как сообщалось, по итогам 2022 года Верхневолжье посетило свыше 2,6 млн туристов, а за прошедшие четыре года общий турпоток в регион составил 9,5 млн человек. По сравнению с 2016 годом в 2022-м число туристов, посетивших Тверскую область, выросло в два раза.