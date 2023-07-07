Выставка "Портрет семьи в интерьере времени" — совместный проект государственных архивов Ленинградской и Минской областей.

Об изменениях жизненного уклада расскажут документы 1918-1990 годов: статистические сведения о бюджете и ценах на продукты, материалы о семье в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время, приказы, постановления и планы мероприятий по улучшению жизни семей, а также семейные фотографии.

В экспозицию вошли предметы быта из частных коллекций, семейные и свадебные фотографии, свадебные наряды разных исторических эпох.

Выставка будет работать до 31 октября, посещение возможно только по предварительной записи.