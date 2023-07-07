"В основе выставки — многолетняя работа археологов по изучению древних металлургических центров Тульского края, которые позволили развенчать устоявшиеся мифы об освоении человеком железа", — говорится в сообщении.

Новая выставка стала продолжением постоянной интерактивной экспозиции пространства "Археология" "10000 лет до Тульского кремля", где рассказывается о предпосылках зарождения на берегах реки Тулицы оружейной столицы России, о древней Туле и ее прославленных металлургах.

Начать знакомство с зарождением металлургии музейщики предлагают с истории железоделательных заводов голландского купца Андрея Виниуса, обустроенных вблизи древнего городища Торхово на реке Тулице в первой половине XVII века.

"Отправной точкой мы решили взять не современные металлургические заводы, а первые заводы в России. Соответственно, мы опровергаем большой миф: все думают, что первые заводы появились на Урале. На самом деле они были открыты в сердце России, в Туле, Андреем Виниусом. На Городищенских заводах впервые в промышленном масштабе был реализован доменный процесс, налажены чугунолитейное производство и передел чугуна в железо", — рассказывает куратор проекта, заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея-заповедника Кристина Столярова.

Посетители новой выставки знакомятся с личностью голландца Виниуса, с устройством завода и его мастерами, узнают о продукции, которую здесь производили.

Среди подлинных экспонатов — ядра и формы для отливки орудий, фрагмент деревянных труб, клад горновых криц и товарные заготовки для продажи кузнецам, личные предметы военизированной знати, которая защищала поселение металлургов, инструменты кузнецов и продукция мастеров различных специализаций, клад медных украшений, коллекция полезных ископаемых, из которых в древности получали железо.

Один из редких экспонатов выставки — метеорит возрастом от 14 тысяч до 800 тысяч лет. "Он символично определяет начальную точку в истории освоения человеком железа, объясняет его сакральность, ценность, знакомит с первым опытом обработки металлов древним человеком — как "посланного" с небес, так и добытого из медной руды. На основе технологии получения меди человек изобрел способ обработки железной руды", — отметили в пресс-службе.

Представленные на выставки артефакты- это находки Тульской археологической экспедиции с территории Городищенских заводов Винниуса у деревни Торхово, с поселения древних металлургов у деревни Малая Стрекаловка, городищ Спицино и Страхово, из Кузнечной слободы в Заречье.

Выставка "Тула. Город на железной реке" будет работать до конца 2025 года.