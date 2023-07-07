"Наш форт уже давно стал достойным объектом на туристической карте Калининграда и области. Действующая экспозиция, посвященная фортификационному искусству позапрошлого века, а также музей занимательной науки "Эйнштейним" постоянно посещают как индивидуальные посетители, так и туристические группы. Однако свободных помещений на форту еще много и потому мы решили использовать их для создания иммерсивного Музея науки", — сказал Сарниц.

Был разработан соответствующий проект — "Русские перекрёстки мировой науки", который вошел в число победителей конкурса Фонда президентских грантов. Он удостоен гранта в размере 4,9 млн рублей. Еще в реализацию плана АНО инвестирует 3,7 млн собственных средств, пояснил директор.

По его словам, уже действующий "Эйнштейниум" станет основой для нового музея. Экспозиции представят интерактивные экспонаты, демонстрирующие законы физики, химии, математики. Посетители также смогут узнать об истории их создания и открытиях, которые совершали учёные. Особое внимание будет уделено научным открытиям, которые были сделаны российскими и советскими учеными или иностранными учеными, для которых Россия стала "вторым домом".

"В сегодняшних условиях, когда нередко можно услышать про "отмену русской культуры", юному поколению особенно важно напоминать о том, как много талантливых людей было и есть среди россиян, и о том, что наша страна всегда была в авангарде науки и культуры" — отметил Сарниц.

Проект предполагает, что на базе нового музея будет сформировано научно-познавательное пространство, которым будут активно пользоваться учебные заведения Калининграда. На форту планируется проведение выездных уроков, мастер-классов, лекций и творческих лаборатории для школьников, добавил собеседник агентства.

Завершиться проект создания нового музея должен к концу 2024 года.

Как сообщалось, в настоящее время АНО "Фортификационное наследие Калининградской области" реализует проекты сохранения и развития туризма на исторических объектах форт №11 "Дёнхофф", форт № 1 "Штайн" и орденский замок Бальга.