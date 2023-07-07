Участники регаты выйдут в акваторию Малой Пирь-губы Белого моря на привычных для поморов лодках — карбасах и подъездках. Особенность соревнованиях в требованиях к веслам — они должны быть изготовлены строго из дерева, говорится в сообщении.

В программе: гонки на четырехвесельных карбасах с экипажем из пяти человек на дистанции 5 км и гонки на двухвесельных лодках-подъездках с экипажем из двух человек на дистанции 2,5 км.

Кроме того, в программе женские гонки на подъездках с экипажем из трех человек на дистанции 2 км и эстафета для команд из четырех человек на дистанции 6 км.

Как сообщает администрация Терского района, главным призом регаты станет резиновая лодка.

Во время проведения регаты в Умбе также пройдет фестиваль "Серебро", посвященный Дню рыбака.

В программе: мастер-классы и соревнования по чистке и засолке рыбы, гастрономическая рыбная ярмарка, спортивные, творческие и концертные площадки.

Впервые "Поморская гребная регата" прошла в Умбе в 1998 году в день празднования столетия села. Инициатором стал помор Александр Русинов.