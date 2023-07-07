В программе: гонки на четырехвесельных карбасах с экипажем из пяти человек на дистанции 5 км и гонки на двухвесельных лодках-подъездках с экипажем из двух человек на дистанции 2,5 км.
Кроме того, в программе женские гонки на подъездках с экипажем из трех человек на дистанции 2 км и эстафета для команд из четырех человек на дистанции 6 км.
Как сообщает администрация Терского района, главным призом регаты станет резиновая лодка.
Во время проведения регаты в Умбе также пройдет фестиваль "Серебро", посвященный Дню рыбака.
В программе: мастер-классы и соревнования по чистке и засолке рыбы, гастрономическая рыбная ярмарка, спортивные, творческие и концертные площадки.
Впервые "Поморская гребная регата" прошла в Умбе в 1998 году в день празднования столетия села. Инициатором стал помор Александр Русинов.