"С 11 июля мы запускаем прямые рейсы в Астану. Эту работу мы продолжаем после встречи с руководством авиакомпании "Ред Вингс" на полях ПМЭФ", — написал он на своей странице "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что власти республики предлагали Red Wings расширить географию полетов из Уфы за счет таких направлений, как Минск (вторая частота), Астана, Тегеран, Шанхай, Владикавказ.

По словам премьер-министра, в настоящее время власти республики ведут переговоры "о возможности прямых авиарейсов в Тель-Авив и Тбилиси". Предполагается, что рейсы будут запущены до конца 2023 года.

Авиакомпания Red Wings базируется в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово" (Москва), "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск) и в аэропорту Махачкалы.

Аэропорт Уфы обслуживает более 60 российских и зарубежных авиакомпаний, имеет две взлетно-посадочные полосы и модернизированный аэродром. Общая площадь терминального комплекса превышает 46 тыс. кв. м, пропускная способность — 2 тыс. человек в час, имеется 9 "контактных" выходов на посадку с применением телескопических трапов. Среди партнеров аэропорта — более 40 авиакомпаний. Владельцем 100% акций является Башкирия.