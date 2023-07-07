Ранее сообщалось, что власти республики предлагали Red Wings расширить географию полетов из Уфы за счет таких направлений, как Минск (вторая частота), Астана, Тегеран, Шанхай, Владикавказ.
По словам премьер-министра, в настоящее время власти республики ведут переговоры "о возможности прямых авиарейсов в Тель-Авив и Тбилиси". Предполагается, что рейсы будут запущены до конца 2023 года.
Авиакомпания Red Wings базируется в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово" (Москва), "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск) и в аэропорту Махачкалы.
Аэропорт Уфы обслуживает более 60 российских и зарубежных авиакомпаний, имеет две взлетно-посадочные полосы и модернизированный аэродром. Общая площадь терминального комплекса превышает 46 тыс. кв. м, пропускная способность — 2 тыс. человек в час, имеется 9 "контактных" выходов на посадку с применением телескопических трапов. Среди партнеров аэропорта — более 40 авиакомпаний. Владельцем 100% акций является Башкирия.