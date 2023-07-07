"Завтра вечером будет закрыто движение на центральных набережных в связи с проведением "Ночного забега", — говорится в сообщении.

8 июля с 21:30 до 23:00 не будет движения на аллее Славы от улицы Лужники до Лужнецкой набережной, с 22:00 субботы до 00:40 воскресенья — на участке самой Лужнецкой набережной от аллеи Славы до Фрунзенской набережной, до 00:15 9 июля — на Фрунзенской набережной от Лужнецкой набережной до Крымского моста.

Также 8 июля с 00:01 и до окончания мероприятия в местах перекрытий будет недоступна парковка, добавили в дептрансе.