Откроется фестиваль 27 июля концертом Рязанского губернаторского камерного оркестра с участием солистов академических театров Москвы и Санкт-Петербурга, а также лауреатов Национальной оперной премии "Онегин".

В совместной постановке Рязанского областного музыкального театра и АНО ЦПКИ "Культура рядом" 28 июля пройдет премьера оперы "Алеко" С.В. Рахманинова.

В третий день фестиваля, 29 июля, вниманию публики будут представлены "Всенощная" С.В. Рахманинова, которая пройдет в Христорождественском соборе Рязанского кремля и концерт вокальной камерной музыки, который состоится в Рязанской областной библиотеке им. Горького.

Завершится I Международный фестиваль "Русская опера" 30 июля показом оперы М.П. Мусоргского "Хованщина". Спектакль Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского Н.И. Немировича-Данченко в постановке А.Б. Тителя, который 2016 году стал лауреатом Национальной театральной премии "Золотая маска", увидят жители Рязани и гости старинного русского города.

Также в рамках фестиваля с 27 по 30 июля пройдут кинопоказы, лекции, выступят фольклорные коллективы, будут организованы тематические, военно-исторические реконструкции, говорится в сообщении.

Вход на фестиваль свободный.

Инициатором проекта Международного фестиваля "Русская опера" стало АНО Центр поддержки культурных инициатив "Культура Рядом" при поддержке Национальной оперной премии "Онегин".