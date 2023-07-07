В фестивале примут участие кузнецы из разных уголков России и гости из ближнего зарубежья. Местом проведения праздника станут центральные улицы города, говорится в сообщении.

"Мастера продемонстрируют различные техники владения редким в наши дни ремеслом, формируя у населения правильные представления о кузнечном деле и уровне развития искусства по металлу в нашей стране и в мире", — отмечает пресс-служба.

В рамках фестиваля все желающие могут попробовать себя в роли кузнеца, а также принять участие в мастер-классах по художественной ковке, стеклодувному ремеслу, чеканке.

Музыкальное оформление праздника создадут выступления творческих коллективов и фолк-групп.

Международный кузнечный фестиваль "Секреты средневековых мастеров" проводится в Рязанской области с 2011 года в селе Истье Старожиловского района. В XII — XIII веках там находилось древнерусское поселение, жители которого занимались производством железа для столицы Рязанского княжества. В 1716 году по указу Петра I был создан Истьинский чугуноплавильный и железоделательный завод — один из самых старых заводов России. На территории поселения сохранилась домна — единственный уцелевший образец плавильной печи XVIII века в Восточной Европе.

С 2019 года фестиваль проходит в Рязани.