"В рамках фестиваля прошли театральные мастер-классы для детей, по народному творчеству. Свои спектакли показали театры из Москвы и Санкт-Петербурга. В течение дня также запланированы образовательные программы "Слово Толстого" и кинопрограмма "Время кино", — сказал собеседник агентства.

Официальное открытие фестиваля пройдет в субботу перед началом балета Джона Ноймайера "Анна Каренина" в исполнении труппы Большого театра России.

Всего на фестивале будут задействованы девять площадок не только на территории музея-заповедника и в Доме культуры, но и на железнодорожной станции Козлова Засека.

Как сообщалось, в этом году фестиваль посвящен 150-летию начала работы Льва Толстого над романом "Анна Каренина".

По указу президента РФ фестиваль включён в федеральный план подготовки к празднованию 200-летия Л.Н.Толстого.

Фестиваль "Толстой" ежегодно проходит с 2016 года. В 2022 году в рамках фестиваля состоялось более 40 мероприятий, его посетили более 6,5 тыс. зрителей. В 2021 году он был перенесен с июня на сентябрь из-за сложной эпидситуации, в 2020 году отменен из-за пандемии.

Ясная Поляна — родовое имение Толстого, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные писателем леса), как и здания конца XVIII — начала XIX веков, поддерживаются в своем неизменном историческом виде.