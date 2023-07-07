"Еще один турист обнаружен при авиаразведке реки Снежной. Спасатели МЧС России направляются на место", — говорится в сообщении.

Продолжаются поиски последнего пропавшего туриста.

Ранее двух человек нашли и эвакуировали на вертолете Ми-8 в населенный пункт Новоснежная Иркутской области. Поиск с воздуха проводился в условиях густой облачности, при сильном тумане и дожде.

Также два человека найдены добровольцами, еще двое самостоятельно причалили к берегу на катамаране.

Группа жителей Новосибирска в четверг совершала сплав по реке Снежная. При спуске катамараны перевернулись — в воде оказались восемь человек. Выбраться из воды смогли лишь трое. При этом одному удалось добраться до зимовья, где он ожидает спасателей. Остальных унесло бурным течением.

После получения информации, спасатели выдвинулись с Теплых озер для обследования реки Снежная.