"Со стороны Керчи в очереди находится около 260 транспортных средств. Время ожидания может составить более часа", — говорится в сообщении.

Уточняется, что со стороны Краснодарского края никаких затруднений для проезда к досмотровым пунктам нет.

Во вторник президент РФ Владимир Путин на совещании обсудил с министром транспорта РФ Виталием Савельевым и руководителями Краснодарского края и Крыма ситуацию с пробками на Крымском мосту, которая возникла в минувшие выходные. После этого о пробках не сообщалось. На этом же совещании Савельев допустил образование максимальной пробки 16-17 июля.

Пробка на Крымский мост возникла в субботу, 1 июля, в пике в выходные она доходила до 13 км.

В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ заявили, что причиной многокилометровой очереди перед Крымским мостом, образовавшейся в субботу, 1 июля со стороны Краснодарского края, стало увеличение потока машин и "провоз большого количества багажа, подлежащего досмотру".