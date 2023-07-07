Уточняется, что со стороны Краснодарского края никаких затруднений для проезда к досмотровым пунктам нет.
Во вторник президент РФ Владимир Путин на совещании обсудил с министром транспорта РФ Виталием Савельевым и руководителями Краснодарского края и Крыма ситуацию с пробками на Крымском мосту, которая возникла в минувшие выходные. После этого о пробках не сообщалось. На этом же совещании Савельев допустил образование максимальной пробки 16-17 июля.
Пробка на Крымский мост возникла в субботу, 1 июля, в пике в выходные она доходила до 13 км.
В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ заявили, что причиной многокилометровой очереди перед Крымским мостом, образовавшейся в субботу, 1 июля со стороны Краснодарского края, стало увеличение потока машин и "провоз большого количества багажа, подлежащего досмотру".