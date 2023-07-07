"Пожарные, обвязавшись спасательными веревками, сумели подойти через бурный поток к машине и переправить мужчину на берег", — говорится в сообщении.

В пятницу сотрудники МЧС помогали волонтерам, прибывшим для очистки берега. В какой-то момент пожарные увидели, что по течению плывет легковой автомобиль, в котором находится человек. По берегу они отправились ему вслед.

Проплыв около 250 м, автомобиль уткнулся в камни и остановился. Течение было сильным, водителя отговорили выбираться из машины самостоятельно.

Ранее сообщалось, что после сильных дождей в Слюдянском районе и других территориях Иркутской области начался паводок на реках. В регионе действует режим повышенной готовности, в восьми муниципалитетах был объявлен режим ЧС.