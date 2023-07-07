"Гостей фестиваля ждет насыщенная событийная программа: выступления лидеров популярных петербургских клубных рок-групп, концерты как молодых талантливых артистов, так и знаковых музыкантов отечественной рок-сцены", — говорится в сообщении.

В парке оборудуют четыре сценические площадки с партерными зонами: главной и малой музыкальными сценами, музыкально-поэтической сценой, где выступят барды и поэты, а также детской площадкой с интерактивными театрально-музыкальными представлениями: сказкой "Прекрасная Вампука" в стиле "Бременских музыкантов" и спектаклем-концертом "Братцы Блюз" на основе сказок Джоэля Харриса.

К фестивалю присоединятся художники творческого объединения "Митьки", которые напишут эмоциональный портрет выходного дня в Дворцовом парке, перемещаясь от одной сцены к другой, добавляет пресс-служба музея.