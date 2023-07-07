"На территории Краснодарского края c 7 по 10 июля ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 м/с", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Абинском, Северском и Крымском районах, а также в городе Горячий Ключ и на Черноморском побережье (от Анапы до Магри) ожидается подъем уровня воды в реках с превышением неблагоприятных отметок.

Ранее сообщалось, что жара на Кубани сменится сильными дождями с грозами и понижением температуры с 39 до 24 градусов.