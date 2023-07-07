"На курорте прогнозируются сильные дожди, ливни с грозами и градом. На реках вероятны резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок", — говорится с сообщении.

Кроме того, возрастет риск схода селевых потоков малого объема. При грозе прогнозируется шквалистое усиление ветра до 15-17 м/с. "На участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", — отмечает пресс-служба. Жителям и гостям города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды и предпринять все необходимые меры предосторожности.