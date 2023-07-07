"В крае действует господдержка для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в туристической отрасли. В этом году на нее предусмотрено 223 млн рублей", — сказал министр.

Он добавил, что до 14 июля в министерстве принимаются заявки от предпринимателей на получение двух видов субсидий. Они включают в себя, в частности, разработку национальных маршрутов, обустройство пляжей, создание условий для круглогодичного использования бассейнов и условий для маломобильных групп в туристической отрасли.

"Мы планируем в этом году отобрать 40-50 заявок. Выплаты состоят из краевых и федеральных средств", — уточнил Толбатов.

Также в Ставропольском крае на 2023 год запланированы 15 туристических инвестпроектов общей стоимостью 12 млрд рублей. После их реализации в регионе появятся 2 тыс. мест размещения и 1,5 тыс. рабочих мест.