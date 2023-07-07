"Установлены границы достопримечательного места, определен режим использования земельных участков на территории исторического центра Пятигорска", — написал градоначальник в своем телеграм-канале.

По его словам, определены также требования к градостроительным регламентам и рекламным вывескам.

"Установление статуса достопримечательного места центру Пятигорска поможет нам сохранить историческое, архитектурное и культурное наследие нашего города", — отметил Ворошилов.

Пятигорск — старейший бальнеологический и грязелечебный курорт федерального значения, а также промышленный, торговый, научный, культурный и туристский центр эколого-курортного региона Кавказских Минеральных Вод. Входит в популярные направления отдыха в РФ. Площадь рекреационных территорий города превышает 3700 га.