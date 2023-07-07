Он отметил, что всего с 1 июня было проверено 52 индивидуальных предпринимателя и физических лица, оказывающих на пляжах услуги по фотографированию с дикими животными.

"В результате было составлено 25 протоколов об административных правонарушениях (на 2 больше, чем за июнь 2022 года). 15 из них — по ч.1 ст.14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя)", — добавил представитель ведомства.

"С начала летнего курортного сезона полицейские изъяли у фотографов Анапы и Геленджика более 20 диких животных, среди которых 11 попугаев, 8 обезьян, лемур, питон и удав. Все они были помещены в зоопарки", — сказал собеседник агентства.