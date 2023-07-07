"С 13 по 16 июля на ВДНХ пройдет масштабный фестиваль национального гостеприимства "Дружба народов". На протяжении четырех дней гости будут знакомиться с национальными культурами. Программа объединяет фестивали народного творчества и промыслов, театров, спорта, а также развлекательные мероприятия", — говорится в сообщении.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, для фестиваля подготовлены театральные и концертные программы, экскурсии, тематические лекции и фотовыставки. Также развлекательные мероприятия подготовлены для детей и старшего поколения.

Отмечается, что москвичи смогут познакомиться с разнообразием творчества коллективов стран СНГ. Главная сцена фестиваля "Дружба народов" расположится на площади Промышленности.

Большинство из развлекательных мероприятий бесплатные, но для участия в некоторых требуется предварительная регистрация.