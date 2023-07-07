"Весь ареал распространения зубра целиком связан с лесом, низким снеговым покровом и относительно мягким климатом. На рассмотрение предлагаются участки на территории Мешинского заказника", — приводятся в пресс-релизе слова начальника управления охраны животного и растительного мира госкомитета Рината Чиспиякова.

Чиспияков добавил, что зубров следует содержать группами по четыре особи: один самец и три самки.

В апреле 2023 года в ходе визита в Минск делегация Татарстана обсуждала с белорусскими властями возможность поставки в Татарстан беловежских зубров для создания популяции, окончательного решения тогда принято не было.

В Мешинском заказнике общей площадью 131,7 тыс. га насчитывается около 24 тыс. га южно-таежных и смешанных лесов. Заказник создали в 1983 году вдоль поймы реки Меша в восточной части Татарстана для сохранения среды обитания и популяций речного бобра, белки и тетерева.