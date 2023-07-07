"Современное оборудование получат 316 музеев в 82 регионах страны. Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев проводится благодаря нацпроекту "Культура", — написала Любимова в своем телеграм-канале.

Она уточнила, что субсидии предоставляются для приобретения экспозиционно-выставочного, мультимедийного, фондового оборудования, автоматизированных билетных систем и систем учета музейных ценностей.

"На эти цели в этом году выделено более 1,6 млрд рублей. Новое оборудование уже получили 48 музеев в 19 регионах", — сообщила министр.

Также Любимова отметила, что проводимая работа поможет реализовать новые интересные проекты и сделать музеи еще более комфортными для посетителей.