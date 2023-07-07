Случай заражения произошел в начале июля, после обеда в кафе посетители были госпитализированы с инфекционным заболеванием.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).

Устанавливаются должностные лица предприятия, ответственные за соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Работа кафе временно приостановлена контролирующими органами, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что госпитализированы 25 человек, в числе которых есть дети, накануне они посещали кафе "Хорошее место".

По предварительным данным, они заразились сальмонеллезом после употребления пищи в кафе.