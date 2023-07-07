По словам представителя пресс-службы, до конца летнего сезона в расписании остался один ежедневный ночной рейс и один дневной рейс, выполняемый два раза в неделю — по средам и субботам.

Причины такого решения перевозчика представитель аэропорта не уточнил.

Другая турецкая авиакомпания — Corendon Airlines, запустившая полеты между Антальей и Челябинском в этом сезоне дважды в неделю, о планах корректировки полетов не сообщала, добавили в пресс-службе.

По информации аэропорта, кроме турецких перевозчиков полеты в Турцию из Челябинска осуществляют авиакомпании "Победа" и Red Wings. В частности, "Победа" выполняет рейсы в Анталию два раза в неделю по средам и воскресеньям, Red Wings — три рейса в неделю, в том числе один в Анталию по пятницам и два в Стамбул по вторникам и субботам.

Как сообщалось, аэропорт Челябинска в 2023 году планирует увеличить пассажиропоток по сравнению с предыдущим годом на 10%, обслужив более 2,1 млн пассажиров. В 2022 году аэропорт обслужил 1,922 млн пассажиров, что на 5,2% превышает показатель 2021 года. В том числе пассажиропоток на международных воздушных линиях вырос на 23%, составив 177,5 тыс. человек.

Международный аэропорт "Челябинск" им. И.В.Курчатова (АО "Челябинское авиапредприятие") входит в холдинг "Новапорт".