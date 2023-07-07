«Новые стандарты, устанавливают минимальные требования к обустройству туристских троп, что важно с точки зрения обеспечения безопасности туристов и охраны окружающей среды. ГОСТы предусматривают установку интуитивно понятной маркировки на маршрутах и применение информационных знаков единого образца. Стандарт вводит требования к информационному сопровождению туристов на маршруте посредством карт-схем и информационных щитов, требования к медицинской и транспортной инфраструктуре», — говорится в сообщении.

Как напоминает в министерстве, требования к обустройству подобных маршрутов подразумевают размещение объектов сервиса с интервалом не более 2 км.

«Вопрос безопасности окружающей среды касается и операторов троп: им предписывается максимально отделять от тропы необходимые для ее обслуживания технологические маршруты, организовывать регулярную уборку инфраструктуры на маршруте, а также предпринимать меры пожарной безопасности», — отмечают в пресс-службе.

Стандарты также регламентируют установку мостков-переходов через ручьи, создание деревянных настилов для сохранения краснокнижных растений, пунктов наблюдения за птицами на особо охраняемых природных территориях и другой инфраструктуры.

«Не имея ориентира, предприниматели по-разному понимают качество оказания туристических услуг. При этом нередко такое видение не совпадает с ожиданиями самих путешественников. Новые рекомендации содержат минимальные единые количественные и качественные характеристики и станут стандартом для бизнеса по всей стране. При разработке ГОСТов учитывались лучшие национальные практики, которые станут доступны для туристов вне зависимости от того, в каком регионе они путешествуют», – отметил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

Кроме того, впервые вводится стандарт, устанавливающий правила для речных круизов длительностью более 24 часов на судне внутреннего и смешанного (река-море) плавания.

«ГОСТ указывает, что круиз является комплексным круизным продуктом, а круизное судно должно быть оборудовано для временного проживания туриста. Также расширяется понятие связанных с подобными круизами услуг, а перевозчику предписывается иметь средства эвакуации людей с ограниченными возможностями здоровья, чего ранее не требовалось», — сообщает пресс-служба.

Нововведения затрагивают и нормы безопасности активных видов туризма. Большое внимание ГОСТ уделяет рискам природной и техногенной среды, рискам трасс для активных видов туризма и рискам средств передвижения и снаряжения, которые в предыдущей редакции ГОСТ 2011 года не рассматривались отдельно и перечислялись в рамках общих требований по обеспечению безопасности туриста.

Как сообщалось, ГОСТ также регламентирует требования к отелям, работающим в формате «все включено» и «ультра все выключено». Он является рекомендательным для участников бизнеса.