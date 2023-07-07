"На сегодняшний день функционируют 180 организаций всех форм отдыха, где отдыхают 21 тыс. 979 человек", — говорится в сообщении.

В том числе организован отдых детей, чьи родители мобилизованы: в 47 детских лагерях отдыхает 301 ребенок. Кроме того, в лагере "Крылатый", "КАМАЗжилбыт" отдыхают 79 детей из города Лисичанска, всего их за июнь отдохнуло 218 человек. На Черноморском побережье в Краснодарском крае и Крыму в четырех лагерях на отдыхе более 1 тыс. человек. В июне на безвозмездной основе в четырех палаточных лагерях прошло девять профильных военно-патриотических смен.

Также функционируют 39 пришкольных лагерей дневного пребывания и 18 лагерей труда и отдыха, где отдыхают порядка 3 тыс. детей.

8 июля во всех лагерях пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности.