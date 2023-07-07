"Здание Музея современной истории России реконструируют. Объект расположен по адресу: улица Тверская, з/у 21/4 (ЦАО)", — говорится в сообщении.

Заммэра столицы Андрей Бочкарев добавил, что после реконструкции площадь здания увеличится с более чем 3,4 тыс. кв. м до порядка 4,5 тыс. "квадратов".

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова уточнила, что реконструкция коснется только нового здания музея, а исторический дом Английского клуба конца XVIII века — начала XIX века затронут не будет.

Музей современной истории России — старинная усадьба, принадлежавшая А.М. Хераскову, которая впоследствии была приобретена Л.К. Разумовским. Главный дом был возведен в 1777-1780 годах, затем в 1806-1811 годах архитектор А. Менелас пристроил левое крыло здания, а после — правое.

Дом пострадал во время нашествия Наполеона на Москву, и в 1814-1817 годах был вновь перестроен архитектором Д. Жилярди. После смерти Разумовского здание перешло к князю Н.Г. Вяземскому.

С 1831 по 1917 годы в здании размещался московский Английский клуб. В Первую мировую войну часть помещений в здании на Тверской была отдана под военный госпиталь для раненых. Во время событий 1917 года Английский клуб был закрыт и вскоре превратился в Музей революции СССР. В 1998 году он был переименован в Государственный центральный музей современной истории России.