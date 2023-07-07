"Впервые стены музея покинули 15 единиц хранения. Это полевые дневники Владимира Арсеньева, анкета научного работника, письма к жене и сыну, карты маршрутов по побережью Японского моря, карты, фиксирующие места раскопок в Приморье. Реставраторы вернули предметам первоначальный вид", — говорится в сообщении.

Один из предметов, который передали музею в 50-х годах прошлого века, был почти уничтожен. Одна из карт была перенесена на вощеную бумагу, которую не получится хранить долго. Однако специалисты полностью ее восстановили.

Сейчас все отреставрированные документы будут находиться на полугодовом карантине. Если их состояние за это время не поменяется, экспонаты представят публике и исследователям.

Владимир Арсеньев — известный русский и советский путешественник, географ, этнограф, писатель, исследователь Дальнего Востока. Он возглавил множество экспедиций по Приморью, Камчатке, Хабаровскому краю, открыл более 200 археологических памятников. Кроме того, он написал и опубликовал первую комплексную сводку данных о природе и людях Уссурийского края, а также создал несколько художественных произведений, опираясь на данные своих путешествий, в том числе повесть "Дерсу Узала".