"Однако внезапно налетел шторм, ливень, поднявшаяся волна не только снизили видимость, но и стала топить судно. С каждой минутой перегруженная лодка заполнялась водой и оседала всё ниже и ниже", — отмечают спасатели.
У туристов не было ни одного спасательного жилета, попытки насосом выкачать воду также не помогли, но о своём бедственном положении они успели сообщить спасателям.
"Дорога до озера, спуск моторной лодки на воду и поиск пострадавших заняли несколько минут. (...) Спасатели успели пересадить людей из лодки к себе и, взяв на буксир частично затопленное плавсредство, отбуксировали к безопасному берегу", — говорится в сообщении.
По словам спасателей, отдыхающих унесло от берега более чем на километр, а "ожидавшаяся минутная прогулка из-за нарушений правил безопасности продолжалась около часа".