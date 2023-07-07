По сведениям ведомства, туристы втроем на одноместной надувной лодке решили доплыть до острова Веры, им нужно было преодолеть всего 100 метров от лагеря.

"Однако внезапно налетел шторм, ливень, поднявшаяся волна не только снизили видимость, но и стала топить судно. С каждой минутой перегруженная лодка заполнялась водой и оседала всё ниже и ниже", — отмечают спасатели.

У туристов не было ни одного спасательного жилета, попытки насосом выкачать воду также не помогли, но о своём бедственном положении они успели сообщить спасателям.

"Дорога до озера, спуск моторной лодки на воду и поиск пострадавших заняли несколько минут. (...) Спасатели успели пересадить людей из лодки к себе и, взяв на буксир частично затопленное плавсредство, отбуксировали к безопасному берегу", — говорится в сообщении.

По словам спасателей, отдыхающих унесло от берега более чем на километр, а "ожидавшаяся минутная прогулка из-за нарушений правил безопасности продолжалась около часа".