"Проговорили с коллегами, чтобы все министерства, которые задействованы в организации летнего отдыха, отменили выезды детей на сплавы и лесные территории в тех районах, где сейчас сложная ситуация. Это вопрос безопасности ребят", — написал Кобзев в своем телеграм-канале.

Он добавил, что сейчас в проработке — график восстановительных работ в пострадавших от паводка территориях. Муниципалитеты ведут оценку повреждений в результате подъема воды.

"Среди основных задач — и восстановление дорожного сообщения с населенными пунктами, которые из-за разлива рек сейчас оказались в изоляции. Дал коллегам срок — трое суток на завершение всех работ", — сказал Кобзев.

Губернатор напомнил, что с 9 июля на юге области, 10 и 11 июля по всему региону прогнозируют грозы и обильные осадки. "На случай ухудшения ситуации в муниципалитетах должен быть запас продуктов, предметов первой необходимости и медикаментов", — отметил Кобзев.

Ранее сообщалось, что в Байкальске, Ангарском округе и Хомутовском муниципальном образовании Иркутской области введены режимы ЧС после подъема уровней рек из-за дождей, еще в шести муниципалитетах действует режим повышенной готовности, как и в регионе в целом.