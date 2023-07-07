Полетная программа авиакомпании в высоком сезоне на этом направлении составит 8 рейсов в день.

Полеты будут выполняться на воздушных судах Superjet 100 увеличенной пассажировместимости.

Как сообщалось, в настоящее время наблюдается летний ажиотажный спрос на полеты в Калининград. В результате стоимость билетов заметно выросла, дешевые субсидированные билеты были раскуплены еще в конце апреля.

В понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты Госдумы обратят внимание Минтранса РФ на необходимость выделения дополнительных самолетов для рейсов из Калининграда в другие регионы России.

В июле количество рейсов в Калининград из Санкт-Петербурга увеличится до 15-18 в день.

Базовыми аэропортами авиакомпании "Россия" являются "Пулково" и "Шереметьево" (Москва).