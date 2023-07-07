Инвестиции в проект составят около 1 млрд рублей, строительство будет осуществляться за счет собственных и заемных средств. Реализацию проекта планируется осуществить в течение трех лет.

Глэмпинг общей площадью 4,7 га будет представлять собой домики и шатры с набором услуг пятизвездочного отеля. Объект будет расположен на территории бывшего консервного завода "Джи".

По данным пресс-службы, с учетом места расположения объекта также будет рассмотрена возможность создания мини-цеха по переработке продукции для последующей реализации среди посетителей.

ООО "Сулак Капитал" зарегистрировано в октябре 2019 года в Москве, основной вид деятельности — деятельность холдинговых компаний. По итогам 2022 года чистая прибыль предприятия сложилась в размере 826 тыс. рублей против убытка 32 тыс. рублей годом ранее. По данным ЕГРЮЛ, 100% доли в уставном капитале компании принадлежит бенефициару Эдуарду Адамяну.

ООО "Агро-Тур Чирката" зарегистрировано в ноябре 1988 года в Дагестане, осуществляет услуги по бронированию и прочую сопутствующую деятельность. По данным ЕГРЮЛ, 100% доли в уставном капитале принадлежит бенефициару Джамиле Абдулхалимовой.