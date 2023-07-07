На внутренних воздушных линиях пассажиропоток вырос на 18% — до 873 тыс. человек, на международном направлении — на 39%, до 93 тыс. человек. Количество выполненных рейсов увеличилось на 13% — до 3,955 тыс.

"В топ пять самых популярных направлений по России традиционно вошли востребованные Москва и Санкт-Петербург, а также Сочи (120 тыс. пассажиров), Новосибирск (43 тыс. пассажиров), Минеральные Воды (19 тыс. пассажиров), Казань (10 тыс. пассажиров) и Норильск (9 тыс. пассажиров)", — говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, наибольший рост по пассажиропотоку продемонстрировали такие направления, как Уфа, Махачкала, Ханты-Мансийск, Волгоград и Нижний Новгород.

В топ-5 международных направлений вошли Турция (Анталия и Стамбул) с показателем в 47 тыс. пассажиров, Таджикистан (Душанбе и Худжанд) — 22 тыс. пассажиров, Киргизия (Ош) — 8 тыс. пассажиров, Армения (Ереван) — 7,5 тыс. пассажиров и Таиланд (Паттайя) с показателем в 5 тыс. пассажиров.

В первом полугодии полеты выполнялись 18 авиакомпаниями по 33 направлениям, в том числе 23 — на внутренних воздушных линиях и 10 на международных.

Как сообщалось, аэропорт Челябинска в 2023 году планирует увеличить пассажиропоток на 10% по сравнению с предыдущим годом, обслужить более 2,1 млн пассажиров. В 2022 году аэропорт обслужил 1,922 млн пассажиров, что на 5,2% превысило показатель 2021 года, в том числе пассажиропоток на международных воздушных линиях вырос на 23%, до 177,5 тыс. человек.