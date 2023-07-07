Так, 8 и 9 июля в Ишимской авиазоне прогнозируется IV класс пожарной опасности (высокая степень), сообщает областной департамент лесного комплекса в пятницу.

По данным ведомства, утром 7 июля в регионе зарегистрирован один лесной пожар, за сутки было потушено три возгорания на площади более 8,6 га.

Ранее сообщалось, что с 21 июня по 3 июля из-за дождливой и прохладной погоды в области не фиксировали ни одного лесного пожара, однако с наступлением жары леса вновь начали гореть.

По данным синоптиков, днем 7-8 июля воздух прогреется до плюс 28-31 градуса.