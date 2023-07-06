"Гостей ждут ярмарка ремесленных изделий и товаров народных промыслов, выступления фольклорных коллективов Москвы и Подмосковья, народные игры и забавы, мастер-классы по изготовлению мягких игрушек, литью оловянных миниатюр, лепке домиков из глины, объемной живописи, усадебные активности, катание на лошадях", — говорится в сообщении.

Ключевым событием праздника станет покос травы на Барском лугу усадьбы.

Там же будут работать книжная ярмарка и ярмарка товаров народных промыслов, ремесленных товаров и изделий ручной работы.

В концертной программе фестиваля — фольклорные и инструментальные коллективы Подмосковья, собиратели и исполнители народных песен.

Завершится праздник традиционным хороводом.