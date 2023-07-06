"Вечером 6 июля на реке Снежная Слюдянского района Иркутской области перевернулось четыре катамарана с восемью туристами. Три человека спаслись, а судьба пятерых остается неизвестной", — говорится в сообщении.

Совместно с сотрудниками Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС и областного главка МВД организованы поиски.

Проводится доследственная проверка по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Прокуратура региона проинформировала, что контролирует ход и результаты проверки.

В экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что, по предварительным данным, в числе этой группы туристов были пять человек из Новосибирска и трое — из Перми, Ханты-Мансийска и Минусинска. Эта информация проверяется.