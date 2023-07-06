"В День семьи, любви и верности 8 июля почти в 60 парках Подмосковья пройдёт развлекательная программа в рамках областного проекта "Семья. Лето. Парк". Для посетителей подготовили мастер-классы, музыкальные спектакли и концерты, выставки и многое другое", — говорится в сообщении.

Так, в парке "Крестов Брод" в городском округе Шатура пройдёт парад семейных пар "Великое чудо — семья". В парке усадьбы "Кривякино" городского округа Воскресенск гостей ждет арт-проект "Мир. Добро. Любовь" — выставка одной картины художника Нины Смирновой триптих "Дорога цивилизаций", а также арт-объект "Стена Любви", мастер-класс по рисованию.

В Мытищинском парке Мира состоится презентация работ флористов, дегустация продуктов на ярмарке "Ежевика", будут работать фотозоны. Посетители парка "Дулевский" в Орехово-Зуеве смогут посмотреть музыкальный спектакль "Петр и Феврония", принять участие в мастер-классе "Роспись шопперов".

Интерактивная семейная программа пройдет в Лыткаринском парке ДК "Мир". В городском округе Дубна в парке семейного отдыха желающие смогут посетить выставку детских рисунков и творческие мастер-классы.