"Парад поездов в честь Дня Московского транспорта — уже в эту субботу! Он пройдет на БКЛ второй раз за год и второй раз в истории", — говорится в сообщении.

Отмечается, что жители столицы смогут увидеть восемь составов разных серий, они будут ходить 8 и 9 июля по БКЛ до 20:00 против часовой стрелки. Самыми интересными составами являются ретропоезд "Сокольники", Еж3, модель 81-717.6, "Ока" и "Москва-2020", добавили в департаменте.

"На параде поездов метро можно проследить почти всю эволюцию подвижного состава: от самых первых до самых современных вагонов. Поезда можно не только рассмотреть снаружи, но и проехаться в каждом из них. Приглашаю всех москвичей и гостей столицы принять участие в параде и разделить с нами День Московского транспорта", — цитирует заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова телеграм-канал дептранса.