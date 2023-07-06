ООО "Визит Мурманск" занимается оборудованием пляжа на 49 км дороги Кола — Серебрянские ГЭС, а ООО "Студеный берег" — на реке Ура. Каждая компания получила на проекты по 10 млн рублей.

"В соответствии с ГОСТ пляжи будут оборудованы для посетителей санитарно-гигиеническими объектами: туалет, раздевалки, душевые, урны для мусора", — отметил Елисеев.

Также планируется оборудование навесов и зон для барбекю.

С каждым из предпринимателей заключено соглашение на оборудование пляжа. Согласно ему, работы должны быть выполнены до 31 августа текущего года.

Елисеев добавил, что на пляжах за безопасностью будут следить спасатели.